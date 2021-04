CDMX.- En entrevista para ‘Balam Sports’, Carlos Salcido criticó a André-Pierre Gignac, tras su afirmación de ‘un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano’, agregando que quiso “rematarlo”.

Con Natalia León y Juan Carlos ‘Chiquis’ Cruz, Carlos Salcido aseguró que es mentira que “un mexicano sea el enemigo de otro mexicano” y añadió que cuando escuchó a Gignac decir la frase, “estuvo a punto de rematarlo”.

Salcido señaló que le duele que un extranjero diga la frase, porque Gignac no puede generalizar.

Dejáselo a los jugadores que son realmente élite aquí en México, que tienen todo el derecho, no un jugador que en su momento me mostró en un partido de final que no te pusiste la medalla y te fuiste, porque no se te marcó un pu… penal. Eso para mí es peor”, declaró.