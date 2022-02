Salcido y Yamilé: El escándalo que cimbró a la Selección Mexicana

Era septiembre del 2010 y las cosas estaban graves en el ambiente de la Selección Mexicana, después del papelón en el Mundial de Sudáfrica, donde sucumbieron ante Argentina en Octavos de Final.

Fue una justa mundialista polémica debido al técnico Javier Aguirre, quien con agrias decisiones en la plantilla, fue objeto de constantes críticas.

Las cosas no mejoraron para el tricolor que dos meses después, se vió envuelta en un auténtico escándalo que desató las críticas de todos los aficionados y en donde la Federación Mexicana de Futbol tuvo que tomar cartas en el asunto.

Fue una situación agraviante donde se vieron involucrados futbolistas de calibre europeo, quienes organizaron una fiesta con mujeres en un reconocido hotel de Monterrey.

Fueron multados varios jugadores que, en el futuro, serían los titulares de la próxima camada que se quedó cerca de triunfar en Brasil 2014: Guillermo Ochoa, Fransisco “Maza” Rodríguez, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Pablo Barrera, Giovani Dos Santos, Javier Hernández, Rafael Márquez, Enrique Esqueda, Héctor Moreno y Carlos Salcido; todos por la suma de 50,000 pesos.

Sin embargo, fue el último mencionado en la lista, el defensor Carlos Salcido, quien atrajo el foco de atención por una polémica peculiar que hizo eco en todos los medios de comunicación.

El zaguero comenzaba a vislumbrar con el PSV Eindhoven tras su salida de las Chivas Rayadas del Guadalajara en una cesión al Fulham, quien a su vez lo prestó a la Eredivisie.

Tuvo un rendimiento sólido en el club neerlandés, en el cual acumuló 169 partidos jugados, entre los que destacan 21 juegos de Champions League. Con su destacada actuación en el futbol de Países Bajos, el escándalo estuvo en boca de todos.

La revista de espectáculos llamada TV Notas acaparó la atención por publicar el encuentro de Carlos Salcido con Yamille, un travesti que conoció al canterano rojiblanco por medio de Facebook, aunque el jugador creía que era una mujer de nacimiento.

El caso fue todo un revuelo, tanto que la misma Yamille salió a dar múltiples entrevistas enfrente de las cámaras para relatar lo sucedido, siendo la más interesante la que le hizo la dicha revista de espectáculos.

Narra en la entrevista que, después de un tiempo de chatear por redes sociales, se dio la posibilidad de conocerse en persona, y así fue en la famosa fiesta que derivó en la multa para los 11 seleccionados involucrados.

Menciona que él jamás se dio cuenta que era travesti hasta que las cosas subieron de tono, cuando después de platicar por varios minutos, fueron al baño y fue allí donde Salcido descubrió la situación.

“Él estaba muy sacado de onda y lo entiendo, lo entiendo perfectamente porque pues imagínate, no le gustaría a nadie que le hicieran eso. Pero también me pongo de mi parte y digo ‘chin, se me salió de control esto’. Yo nunca pensé llegar a decirle algo o llegarlo a afectar”.