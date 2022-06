‘Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno (su padre)’, revela Carlos Tévez

Buenos Aires, Argentina.- Carlos Tévez fue entrevistado por Alejandro Fantino y aseguró que su motivo del retiro del futbol es porque perdió a su fan número 1, a su padre, quien murió el año pasado.

Carlos Tevez contó que en su último cumpleaños, realizó una celebración con varios integrantes de su familia, quienes le preguntaron por qué no estaba jugando futbol, y decidió contarles el motivo.

Empiezo a explicarles el por qué, hasta que les dije: ‘Dejé de jugar (al futbol) porque perdí a mi fan número uno’. Y hubo este silencio. Yo tenía ocho años y quien me venía a ver era él (su padre). Decía: ‘¿Para qué más?’ Entonces me levanté y dije no juego más, para nadie”, declaró Tévez.