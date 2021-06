‘Físicamente estoy, mentalmente no; no hice duelo a mi padre’, Tevez se va de Boca

Buenos Aires, Argentina.- En conferencia de prensa, Carlos Tevez anunció su salida de Boca Juniors, asegurando que lo hace porque en el club, debe estar al “120%”, pero él está bien físicamente, pero no mentalmente, añadiendo que no hizo duelo a su padre.

Dirigiéndose hacia los medios, Carlos Tevez dio su mensaje de salida de Boca Juniors, asegurando que no es una despedida, sino un hasta pronto, asegurando que estará para los aficionados.

Estaré, ya no como el jugador, pero sí como el Carlitos para la gente. Eso es invalorable, decirles que estoy lleno, pleno, con esta decisión, porque no tengo más nada para dar. Como jugador lo di todo. Boca me necesitó al 120% y yo mentalmente no estoy preparado para darle eso. Para mí, Boca es el mejor club del mundo”, declaró Tevez.