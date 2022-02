¡Lo descarta! Vela le cierra las puertas a regresar a la Selección Mexicana

Por si alguien tenía dudas, Carlos Vela dejó en claro que no piensa volver a la Selección Mexicana e incluso reconoce que le quedan sólo unos años más de buen nivel antes de pensar en retirarse del futbol profesional.

El talentoso delantero mexicano que milita en el LAFC de la MLS tiene más de tres años sin vestir la playera del Tricolor. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha llegado a especular sobre su retorno, como previo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 cuando se habló de que sería uno de los refuerzos.

Así que este lunes, en entrevista para el programa “Ahora o Nunca” de ESPN afirmó que ya no hay posibilidades de volverlo a ver con la Selección y que prefiere ver el cambio generacional.

A sus 32 años, Vela entiende que está en la etapa final de su carrera, aunque espera hacerlo de la mejor manera. Incluso durante esta entrevista reiteró que tiene condiciones para seguir “rompiendo” la Major League Soccer con el conjunto angelino.

"Si físicamente las lesiones me respetan, puedo ser el mejor de esta liga (MLS). Siempre digo que me quedan dos o tres años de buen nivel, de poder seguir compitiendo ante los mejores. Y después de ahí veré cómo estoy mentalmente y cuando noté que no esté disfrutando o ya no esté como quiero estar, será el momento de retirarme", apuntó.