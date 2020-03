Carlos Vela revela qué impidió que llegara a Barcelona

Los Ángeles, California.- Carlos Vela fue entrevistado por GQ y una de las preguntas fue sobre su posible llegada a FC Barcelona, a lo que el mexicano respondió que sí iba a jugar, pero hubo un detalle por el que no llegó al equipo de La Liga.

Vela declaró que la directiva de Barcelona le planteó un contrato por cuatro meses, en 2019, a lo que él no vio al.

Yo lo aceptaba, porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: quiero dos años y si no, no voy. Ellos dijeron cuatro meses y voy los cuatro meses”, declaró.