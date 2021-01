Cártel del Gol existe y hasta hay dirigentes y dueños involucrados, señala Sergio Bueno

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista para el programa ‘La del 8’ con David Medrano, el ahora dueño del equipo de futbol Colima, Sergio Bueno, confirmó que sí existe el llamado ‘Cártel del Gol’ y que también están involucrados dirigentes, dueños y hasta periodistas en éste.

En la plática, Sergio Bueno pidió a Medrano ‘meterse al baile’ y señaló que sí hay un ‘Cártel del Gol’.

Sergio Bueno mencionó que siempre ha habido control de los promotores y pidió recordar aquellas épocas en las que cuando llegaba un técnico a un equipo, el promotor llevaba diez jugadores.

Sergio Bueno explicó que un dueño puede estar involucrado con los promotores, estando de acuerdo en las contrataciones y también, debido a un tema fiscal.

El también técnico lamentó que algunos directores técnicos hayan perdido el profesionalismo, debido al tema de promotores, señalando que algunos consideran que si lo llegan a despedir de un equipo, como tiene relación con el promotor, este lo puede llevar a otro club.

Sergio Bueno aseguró que él ha “puesto pared” con los promotores, mencionando que algunos los han buscado para ponerlo en un equipo de Liga Mx, pero él no les ha seguido la corriente.

No se me ha acercado ni uno, ni dos, sino diez. Les digo que yo no estoy peleado con la posibilidad de trabajar, si tienes injerencia en tal club y crees que soy opción, voy; pero, eso no implica que tenga compromiso de trabajo contigo. Para que no piensen que me van a armar equipo o cuerpo técnico”, declaró Bueno.