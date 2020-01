'Caso Víctor Guzmán' también 'afectó' a Club León

CDMX.- Víctor Guzmán no llegó a Chivas de Guadalajara, por un caso de dopaje y el caso hasta afectó a Club León. El jugador también detalló en Instagram que luchará por demostrar su inocencia.

De acuerdo con la columna de ‘SanCadilla’, el caso de Víctor Guzmán afectó a Chivas, Pachuca y León. ‘SanCadilla’ detalla que Pachuca iba a recibir 13 millones de dólares por el jugador mexicano.

Por el caso, Club Pachuca apoyará al jugador, quien no militará con Chivas en el Clausura 2020, pese a ser anunciado como refuerzo, debido a un caso de dopaje.

Mediante su cuenta de Instagram, Víctor Guzmán habló sobre su situación, detallando que el pasado jueves 9 de enero se le comunicó sobre un resultado analítico adverso de un control antidopaje, que realizó en el Apertura 2019, cuando jugaba con Pachuca.

Guzmán aseguró que es un jugador que rechaza cualquier actividad antideportiva y por la situación en la que se encuentra, le resulta “increíble” y señaló estar “apenado enormemente”.

Quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y me hace feliz: jugar al futbol”, escribió.