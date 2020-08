'Cata' Domínguez tenía fragmentos residuales de SARS-CoV 2, revela médico de Cruz Azul

CDMX.- Con un video, el médico de Cruz Azul explicó que Julio César ‘Cata’ Domínguez sigue en el hospital y se encontró que el jugador tenía fragmentos del virus SARS-CoV2, que genera la enfermedad del COVID-19.

En video, el médico Odin Vite explicó que en el lavado bronquial que se le realizó al ‘Cata’ Domínguez, encontraron “fragmentos residuales” del virus SARS-CoV 2, ya que fue uno de los jugadores de Cruz Azul que se enfermó de COVID-19, siendo asintomático.

El hallazgo de estos residuos, lo único que confirman es que a finales de junio pasado, Julio César (Cata) tuvo una infección asintomática del virus y que su cuerpo está terminando de eliminar esos fragmentos, parte de lo que quedó de la infección”, declaró Odin Vite.

El médico detalló que los fragmentos no representan peligro para la salud de ‘Cata’ Domínguez, ni para las personas que lo rodean, porque no está enfermo de COVID-19. Odin Vite explicó que el jugador de Cruz Azul está en una habitación normal y no en una área confinada con pacientes con COVID-19.

Vite señaló también que el futbolista no tiene deficiencias respiratorias, ni fiebre, ni tos, ni dolor de garganta o síntoma relacionado con el COVID-19.

Actualmente, ‘Cata’ Domínguez está siendo medicado con antibiótico, en un tratamiento que tiene duración de cinco días y esperan su alta para el próximo sábado, para que se recupere en su casa.

Con esto, ‘Cata’ Domínguez se perderá el duelo que tendrá Cruz Azul ante León, este sábado 8 de agosto a las 7:00 de la noche en el estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la jornada 3 del torneo Guard1anes 2020.