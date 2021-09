Buenos Aires, Argentina.- En febrero de este año, Catriel Sánchez fue apuñalado en la yugular y aunque los doctores daban un pronóstico poco alentador, hoy el futbolista está en Atenas, dirigido por el uruguayo Diego Forlán.

En entrevista para Olé de Argentina, Catriel Sánchez asegura que no recuerda la agresión ocurrida en un bar y solo se acuerda que despertó en el hospital.

Estaba con el teléfono en un rincón, parece que me lo quisieron sacar y ahí arrancó la discusión. Lo primero que les dije a mis amigos es que no quería recordar nada. No sé si fue una botella o un vaso, pero me lo clavaron cerca de la yugular”, contó Catriel Sánchez.