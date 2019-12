‘Celaya es muy competitivo’; dice Carlos Guerrero que llega de Club León

Celaya, Guanajuato.- El jugador Carlos Guerrero, de 19 años, llega al Celaya, procedente de Club León, como refuerzo para el Clausura 2020 con la plena confianza de sumar minutos en el mediocampo.

Guerrero Zavala, quien es canterano de Club León, comentó sentirse a tono en el cuadro astado, club al que agradece que lo volteó a ver.

Me siento bien, estoy preparándome para esta oportunidad que se me presenta, estoy a la disposición de aprender, de sumar que es a lo que vengo y poder ayudar a lo que sea el equipo”, dijo Guerrero.

Sobre el recibimiento que le dio Héctor ‘Pity’ Altamirano, dijo que fue de buena manera en general de todo el plantel.

Pity’ me dio una buena bienvenida, todos me recibieron bien de hecho, me arroparon bien, me dan confianza y estoy tratando de adaptarme a lo más rápido posible a lo que quiere el profe”, refirió Carlos Guerrero.