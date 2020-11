Celaya, líder en Liga de Expansión y está en semifinales; definen repechaje

Celaya, Guanajuato.- Celaya terminó como líder en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión y aseguró su lugar en semifinales. También ya se definieron los partidos de repechaje.

En la Liga de Expansión, el líder, en este caso Celaya, asegura su pase directo a semifinales, el segundo lugar, Atlante, está en cuartos de final y diez equipos buscarán pase a cuartos de final, por la vía del repechaje.

Para el torneo Guard1anes 2020 de Liga de Expansión, el repechaje comenzará el próximo martes 24 de noviembre con los partidos Mineros vs Tepatitlán en el estadio Carlos Vela a las 5:00 de la tarde, TM Futbol vs Tapatío en el estadio Tamaulipas a las 7:10 de la noche y Cimarrones vs Pumas Tabasco en el estadio Héroe de Nacozari a las 9:10 de la noche.

Para el día miércoles 25 de noviembre, Atlético Morelia recibirá a Venados en el estadio Morelos, en partido a jugarse a las 5:00 de la tarde.

El repechaje finalizará con el duelo entre Cancún FC vs Tlaxcala FC en el estadio Andrés Quintana Roo, que iniciará a las 5:00 de la tarde.

El repechaje será a un solo partido y de haber empate en los 90 minutos, se definirá al ganador mediante penales. Los cinco ganadores se sumarán al sublíder Atlante en cuartos de final.

¡ASÍ SE JUGARÁ LA RECALIFICACIÓN ��⚽️!



Conoce cómo se llevará a cabo la Recalificación en la #LigaBBVAExpansiónMX; serán cinco duelos trepidantes para definir los #4tosDeFinal del torneo ����#Nota ✍️����: https://t.co/Q4nELCC4A7 pic.twitter.com/YUExslmB60 — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) November 21, 2020

Celaya finalizó líder de Guard1anes 2020 con 35 puntos, producto de nueve victorias, cinco empates y una derrota, más tres puntos extra, por lo que espera rival hasta semifinales.