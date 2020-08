¿Censuraron a Álvaro Morales? Hablaba sobre ‘colegas comprados’ por Cruz Azul y lo cortaron

CDMX.- ¿Lo censuraron? En la pasada emisión de Futbol Picante, Álvaro Morales hablaba sobre pláticas que ha tenido con diversos cooperativistas de Cruz Azul, señalando que el equipo ha comprado a diversos colegas, y cuando ahondaba en el tema, mandaron a cortes comerciales.

Tras lo dicho por León Lecanda, Álvaro Morales tomó la palabra y detalló que, con Octavio Gallegos, productor de ‘Calla y escucha’, programa que conduce, se reunió con diversas facciones cooperativistas de Cruz Azul.

Me decían: ‘Hay compañeros, colegas, que podrían estar involucrados’. Les dije: ‘Dame nombres’ y no me los quisieron dar”, declaró Morales.