César López se estrenó como goleador de Reboceros y busca ayudar a niña enferma

La Piedad, Michoacán.- El mejor momento para el delantero César “Tachi” López lo vivió con Reboceros, apenas el fin de semana cuando se estrenó en la Liga Premier, anotando uno de los 7 goles que hizo su equipo ante Atlético Saltillo.

La verdad ese gol me dio mucha más confianza para seguir luchando porque Reboceros aparezca en mejor lugar dentro de la temporada que estamos jugando y en lo personal, me siento muy contento por lo que me tocó vivir”.