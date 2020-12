César Martínez se cansó de apoyar a Cruz Azul y explota en redes sociales

CDMX.- Luego de la más reciente 'cruzazuleada' el que no soportó más y decidió dejar de apoyar a la Máquina fue el ex comentarista y reportero de Televisa Deportes, César Martínez quien no dudo en exponer su enojo y decir que ya no podía más.

Mediante sus redes sociales y una vez que la tragedia se consumó, el 'Ídolo de Caleta y Caletilla', explotó y aseguro que Cruz Azul había colmado su tranquilidad, por lo que desde ese momento dejaba de apoyar a la Máquina.

Hasta aquí Cruz Azul, te juro que núnca más... Al tiempo", fue lo que el ex elemento de Televisa posteó.

Éstas vergüenzas Cesarín, no nos las merecemos, lo de Dante fue lo peor, ahora sí pienso que le pagaron a él y algunos jugadores...o lo del seguro es cierto, ningún equipo en la historia había perdido así...a mi me da risa Cesarín...ja ja ja ahora si creo que hubo lana de x medio — Gaboazul12 (@Gaboazul6) December 7, 2020

Algunos aficionados a Cruz Azul también decepcionados por el resultado decidieron cobijar el comentario publicado por Martínez.

Y es que edesde hace 23 años que la Máquina no logra quedar campeón, situación que supera todo tipo de enojos por parte de su afición.

