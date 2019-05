Chaco Giménez confirma a estrellas mundiales para su juego de despedida en México

Buenos Aires.- Christian Giménez, más conocido como el “Chaco” para todo el ambiente del futbol, confirmó que tendrá su partido despedida en diciembre de este año y se animó a vaticinar que “habrá futbolistas, que tuve la suerte que sean amigos míos, de talla mundial”.

Tal como había adelantado Súper Deportivo el 22 de abril, el encuentro será organizado por la productora argentina WFG y el propio protagonista contó cómo le surgió la idea: “Fue por mi esposa, que está en todos los detalles. Y me dijo de hacer un partido despedida. En ese momento, le comenté que prefería que prefería algo más íntimo. Pero me insistió y me terminó convenciendo”.

“¿Qué me dijo? Simple: luchaste tanto para ser futbolista, tuviste una muy buena carrera. Y hay mucha gente que te quiere y juntar a tus amigos en un partido estaría más que bueno. Ahí lo hablé con Damián Álvarez (tuvo su despedida en Tigres organizada por la misma empresa) y con otro amigo que no tiene que ver con esto del futbol. Ahí fui a visitar al presidente del Pachuca y Jesús (Martínez Patiño) se puso a disposición y me ofreció el estadio”, contó en una entrevista a Súper Deportivo.

'Hablé con los europeos'

Giménez contó que “habla personalmente” con los invitados porque “me gusta involucrarme para que traten de estar todos presentes”. “Hablé con todos los europeos y ojalá que puedan venir. Ojalá puedan hacer un esfuerzo aunque dependerá del calendario de sus ligas”, afirmó.

De forma graciosa, el “Chaco” contó que “todos los viejitos que ya están retirados me dieron el sí” y manifestó que el criterio de selección fue en base a quienes “fueron de alguna u otra manera importantes en mi orientación”.

Paco Jémez y Christian Giménez compartieron vestuario en el Cruz Azul.

En ese sentido, sorprendió la presencia de “Paco” Jémez como DT de uno de los equipos, por el hecho de haber sido una persona muy cuestionada por la afición de Cruz Azul. “Me dirigió sobre el final de mi carrera. Aun sin haber sido titular con él, siempre me fue de frente"m dijo.

(Paco Jémez) es una persona muy fuerte, que se ponía por delante y cubría al jugador. Sabía cómo llegarte. Muchas veces no jugaba y me hacía sentir importante. Por eso terminé eligiéndolo”.

Tres equipos con diferentes matices

El partido se jugará en el estadio Hidalgo a mediados de diciembre y la fecha se dará a conocer una vez que se sepa el día de la final del torneo. Está previsto que Giménez brinde una conferencia de prensa en julio para lanzar de manera oficial el evento. Habrá un equipo de compañeros suyos en Pachuca, otro de Cruz Azul y un tercero denominado “Amigos del Chaco”.

Entre los destacados que pasaron por Tuzos, se encuentran Aquivaldo Mosquera, Oscar “Conejo” Pérez, Luis “Chapo” Montes, Andrés Chitiva, Franco Jara, Víctor Guzmán, Bruno Marioni y Damián Álvarez, que tuvo la particularidad de haber tenido su partido despedida organizado por la misma empresa. El entrenador de ese equipo será Enrique “El Ojitos” Meza.

De los de Cruz Azul, como los principales, José de Jesús Corona, Gerardo Torrado, Gabriel Peñalba, Mauro Formica, “Tito” Villa, Santiago Giménez, Mariano Pavone, Ángel Mena y Edgar Méndez, en un cuadro que será conducido por el español “Paco” Jémez.

Para el combinado “Amigos del Chaco”, están anunciados varios futbolistas de renombre como Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Cuauhtémoc Blanco, Javier “Chicarito” Hernández, el colombiano Oscar Córdoba, Wilfredo Caballero y Martín Palermo. Ese equipo será dirigido por Carlos Bianchi, entrenador que saliera campeón del mundo con Boca y Vélez.