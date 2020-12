"Chacón pitaba con un corset puesto, no sé como le hacía": Paul Delgadillo

México.- La carrilla entre colegas es algo que siempre se ha dado en el mundo del arbitraje y un claro ejemplo de ello es lo que recordó el excolegiado con gafet FIFA, Paul Delgadillo sobre su 'compadre' Francisco Chacón.

Y es que estos dos nazarenos fueron contemporáneos en las épocas donde los árbitros comenzaban a ser sometidos a las famosas pruebas, que hasta nuestros días siguen siendo consideradas un verdadero terror.

En ese sentido los árbitros eran exigidos sobre todo con dietas, tema que según Delgadillo fue el principal reto a vencer por parte del irapuatense 'Paco' Chacón.

En edad yo soy mayor pero el siempre representó más que yo, de hecho me decía "compadre llévame a comprar las fajas, porque me cuesta mucho trabajo el tema de la dieta", entonces se compraba esas fajas que se agarraban de la espalda, parecían como corset y no sé como le hacía a la hora de respirar". señaló en una charla para Farsantes con Gloria.