‘Chalo’ Gutiérrez buscará llegar bien a Reboceros y entrena desde casa

La Piedad, Michoacán.- Para el delantero del equipo Reboceros de La Piedad, Gonzalo “Chalo” Gutiérrez estas tres semanas de suspensión en la Liga Premier, no las ha desaprovechado y asegura que busca estar en buen momento para cuando se reanude la competencia.

La verdad me ha tocado entrenar fuerte, no solo desde la casa, estoy saliendo a correr (solo) para tratar de que este en buen ritmo, sobre todo físico que es lo que me costó para estar en la cancha”, reveló.