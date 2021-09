¿Dónde y a qué hora ver el partido PSG vs Manchester City en la Champions League?

Luego de empatar ante el Club Brujas en la primera jornada de la UEFA Champions League, el PSG de Mauricio Pochettino tendrá una dura prueba este martes ante el Manchester City que sin duda lo llevará al límite.

El duelo que protagonizarán franceses e ingleses este martes, es el estelar en la segunda jornada de la justa europea, la cual iniciará con un total de ocho enfrentamientos que se llevarán a cabo entre las 11:45 horas y las 14:00 horas.

Para fortuna de los aficionados al balompié, el duelo del PSG, en el que la duda prevalece sobre Lionel Messi, se podrá seguir a través de TNT, que tendrá en su señal todos los detalles de este partido que iniciará a las 14:00 horas.

Champions League / Programación martes 28 de septiembre Hora Partido País Por TV 11:45 Hrs. Shakhtar vs Inter de Milán Ucrania TNT 11:45 Hrs. Ajas vs Besiktas Holanda Cinemax 14:00 Hrs. Real Madrid vs Sheriff España HBO Max 14:00 Hrs. PSG vs Manchester City Francia TNT 14:00 Hrs. Borussia Dortmund vs Sporting de Lisboa Alemania Cinemax 14:00 Hrs. Milan vs Atlético de Madrid Italia HBO Max 14:00 Hrs. porto vs Liverpool Portugal HBO Max 14:00 Hrs. Leipzig vs Club Brujas Alemania HBO Max

Sobre ‘La Pulga’, es probable que no sea titular en el juego de este martes pues se recupera de una lesión en la rodilla que le impidió participar en los últimos dos duelos de los parisinos en la Ligue 1, aunque Pochettino señaló que espera que pueda participar con normalidad.

Pero éste no será el único duelo de Champions que se pueda seguir por TNT, también se transmitirá el Shakhtar vs Inter de Milán a las 11:45 horas. Además, por Cinemax, se podrá ver el Ajax vs Besiktas en el que participaría Edson Álvarez, así como el Borussia Dortmund contra el Sporting de Lisboa.

El resto de los duelos estarán disponibles en HBO Max, al igual que los partidos que se transmitirán en la televisión, tales como el partido del Real Madrid ante el Sheriff, el Porto vs Liverpool y también el Milan vs Atlético de Madrid, que también tendrá presencia de jugadores mexicanos.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos