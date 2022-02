PSG necesita a Messi en su máximo esplendor para ganarle al Real Madrid

Gran partido el que nos espera entre el PSG y el Real Madrid en el regreso de la Champions League

El Paris Saint-Germain comprende muy bien que coleccionar figuras individuales no garantiza el éxito.

Tomando nota de la estrategia “galáctica” de la primera presidencia de Florentino Pérez en el Real Madrid, el PSG no ha renunciado al plan de reunir a lo más granado del fútbol mundial.

Para eso se fichó a Lionel Messi, cuatro veces ganador de la Champions y que hace poco recibió su séptimo Balón de Oro.

El crack argentino puede cambiar el rumbo desde el martes cuando los "nuevos ricos" reciben al Madrid en el Parque de los Príncipes para abrir la eliminatoria de octavos de final.

“Son noches importantes y Leo está bien y puede transmitir muchas cosas de manera individual y en el rol con todo el equipo”, dijo Mauricio Pochettino.

El capitán del PSG Marquinhos señaló que Messi necesita tiempo para adaptarse a un nuevo entorno, pero que espera que sea decisivo ante el Madrid.

Messi torturó a los merengues durante su etapa española con el Barcelona, anotándoles 26 goles en 45 partidos.

“Fue un cambio de ciudad muy súbito, con mucho ruido", dijo Marquinho. Tenemos que ayudarle a que gane en confianza. Cada día se le ve más cómodo y con confianza. Le tocó pasar por un tremendo cambio y necesita tiempo para habituarse".

Con Neymar recién recuperado de una lesión y con pocas probabilidades de salir como titular, el PSG también depende de Mbappé para marcar diferencias.

Pero el mano a mano entre Mbappé y su compatriota Karim Benzema quizás no se hará realidad.

Quién no podrá reencontrarse con su ex equipo es Sergio Ramos ya que las lesiones no le han permitido jugar

Benzema entró en la convocatoria del Madrid, pero es duda debido a una lesión que le ha mantenido fuera de acción desde el mes pasado.

“He recuperado bastante, tengo que tener sensaciones en el campo”

El Madrid no ha alcanzado la final europea desde que completó una sucesión de tres consagraciones en 2018.

