¿Dónde y a qué hora ver a Messi en el PSG vs Brujas de la Champions League?

Para ver el debut de Lionel Messi, con el PSG, en la UEFA Champions League, la afición necesitará ingresar a la plataforma HBO Max, pues este duelo se transmitirá únicamente en este sitio.

La primera jornada de la Champions League en su edición 2021-2022 llegará a su fin este miércoles con ocho enfrentamientos, de los cuales, cuatro podrán seguirse en los canales TNT y Cinemax.

Desafortunadamente para los fanáticos de la ‘Pulga’, flamante refuerzo del PSG en esta nueva etapa que arranca para el cuadro galo, el duelo entre los parisinos y el club Brujas de Bélgica sólo se podrá seguir en HBO Max a las 14:00 horas.

Por otro lado, tanto TNT como Cinemax tendrán cuatro enfrentamientos en los sistemas de televisión por cable y satelital: dos a las 11:45 horas y los dos restantes en punto de las 14:00 horas.

Entre estos, los más destacados son el Inter de Milán vs Real Madrid y el Manchester City vs Leipzig, ambos iniciarán a las 14:00 horas y se transmitirán, respectivamente, a través de TNT y Cinemax.

PROGRAMACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE Hora Canal Partido 11:45 Hrs. TNT Besiktas vs Borussia Dortmund 11:45 Hrs. Cinemax Sheriff vs Shakhtar Donetsk 14:00 Hrs. TNT Inter de Milán vs Real Madrid 14:00 Hrs. Cinemax Manchester City vs Leipzig 14:00 Hrs. HBO Max Atlético de Madrid vs Porto 14:00 Hrs. HBO Max Liverpool vs Milan 14:00 Hrs. HBO Max Sporting de Lisboa vs Ajax 14:00 Hrs. HBO Max Brujas vs PSG

Previo a estos dos enfrentamientos, en el primer turno del día a las 11:45 horas, se llevarán a cabo los partidos Besiktas vs Borussia y Sheriff vs Shakhtar, que también se podrán seguir a través de la televisión.

Es importante mencionar que además del duelo del PSG, HBO contará con el resto de los partidos que se llevarán a cabo a las 14:00 horas: Liverpool vs Milan, Sporting de Lisboa vs Ajax y Atlético de Madrid vs Porto.

