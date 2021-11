¿A qué hora y dónde ver el debut de Xavi como DT en la Champions League?

Sólo faltan dos jornadas para conocer los nombres de los invitados a la fase final de la UEFA Champions League en su edición 2021-2022. Y la primera de ellas se jugará a partir de este martes.

Será a las 11:45 de la mañana, en las canchas de El Madrigal y el Olímpico de Kiev, que inicien las acciones de la quinta fecha, la penúltima en la fase de grupos y una de las últimas llamadas para algunos equipos que todavía tienen esperanzas de pelear por el título.

Así como en las fechas previas, este martes tendrán lugar ocho de los 16 partidos programados en esta jornada, entre los que destaca el duelo que protagonizarán el Barcelona y el Benfica, ya que éste enmarcará el debut de Xavi en el banquillo blaugrana, al menos en esta justa europea.

CHAMPIONS LEAGUE. Martes 23 de noviembre Hora Partido País Estadio Por TV 11:45 Hrs. Villarreal vs Manchester United España El Madrigal HBO Max/TNT Sports 11:45 Hrs. Dínamo de Kiev vs Bayern de Múnich Ucrania Olímpico de Kiev HBO Max/Cinemax 14:00 Hrs Sevilla vs Wolfsburgo España Sánchez-Pizjuán HBO Max 14:00 Hrs Barcelona vs Benfica España Camp Nou HBO Max 14:00 Hrs Chelsea vs Juventus Inglaterra Stamford Bridge HBO max/TNT Sports 14:00 Hrs Lille vs Salzburgo Francia Pierre-Mauroy HBO Max 14:00 Hrs Malmo vs Zenit Suecia Eleda Stadion HBO Max/Cinemax 14:00 Hrs Young Boys vs Atalanta Suiza Stade de Suisse HBO Max

Desafortunadamente, sólo los suscriptores de HBO Max podrán seguir el duelo, pues éste se transmitirá exclusivamente a través de esta plataforma, al igual que otros tres duelos: Sevilla vs Wolfsburgo, Lille vs Salzburgo y Young Boys vs Atalanta.

En cambio, los partidos Villarreal vs Manchester United y Chelsea vs Juventus también se podrán seguir a través de TNT Sports. Mientras que los duelos Dínamo de Kiev vs Bayern Múnich y Malmo vs Zenit se transmitirán en el canal Cinemax.

Es importante señalar que a la fase de grupos sólo le restan dos jornadas más por disputarse, por lo que estos partidos que quedan serán clave para ciertos equipos que buscan un lugar en octavos de final.

Cuatro de estas escuadras ya no tienen de qué preocuparse pues aseguraron su boleto con los resultados previos, estas son: el Liverpool, el Bayern Múnich, la Juventus y el Ajax, que de nueva cuenta ha sorprendido en esta competencia.

