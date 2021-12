Celaya, Guanajuato.- Ex compañeros, amigos y aficionados del Celaya reaccionaron con asombro ante la noticia del fallecimiento de Alfredo Moreno y recordaron con cariño a quien siempre se entregó en la cancha enfundado en la playera de los Toros.

En redes sociales, se hizo presente el recuerdo de Alfredo David Moreno Rojas, mejor conocido como ‘El Chango’, en donde las líneas de despedida y solidaridad inundaron las historias.

Los aficionados comenzaron a postear las fotografías que se tomaron con Alfredo Moreno, además de mensajes alusivos a la partida del artillero con el que cantaron 17 goles al vestir la playera de los Toros.

“Hasta siempre, amigo”, “Te recordaremos con las noches mágicas que nos dabas en el Miguel Alemán, Descanse en paz, Chango”, fueron algunas frases publicadas por parte de la afición.

Ex compañeros en el Celaya como Sergio Vergara, Abraham Riestra, Alberto Padilla, Edson Gutiérrez, César Villaluz, Rodrigo López y Miguel Almazán dedicaron unas líneas para el delantero.

No lo puedo creer como la vida es muchas veces injusta. Me quedaré con muchísimas memorias dentro y fuera de las canchas. Fuiste fundamental en mi llegada a Toluca y lograr vivir ese sueño que tanto anhelé. Gracias por todo amigo, siempre que pise una cancha me acordare de cómo te divertías en la cancha, y mostrabas todo ese talento. ¡DESCANSA EN PAZ CHANGO!”, escribió Rodrigo López.