Charlyn Corral llega a ponerle más picante al Atlético de Madrid

México.- La futbolista mexicana Charlyn Corral quien registró uno de los mejores rendimientos en la liga femenil española siendo la primera mexicana en conseguir un 'pichichi' con 24 goles defendiendo los colores del Levante es ahora nuevo refuerzo del Atlético de Madrid y será compañera de la también mexicana Kenti Robles.

Corral hermana del futbolista George Corral, actual elemento de los Gallos Blancos del Querétaro, fue presentada oficialmente con el cuadro colchonero femenil la mañana de este miércoles (Tiempo de México) por lo que la atacante mexicana se mostró contenta por ser tomada en cuenta por el 'Atleti':

Me siento muy contenta y muy feliz de estar aquí. Es un gran reto y una gran responsabilidad y siento muchas emociones, he llegado a un buen lugar y no tengo duda de que seré feliz aquí. No les fallaré, vengo aquí a ganarme su respeto y cariño desde el primer día", mencionó.