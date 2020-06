Charlyn Corral rechazaría jugar en América Femenil y explica por qué

Madrid, España.- En entrevista con Pasión W, la futbolista de Atlético de Madrid Femenino, la mexicana Charlyn Corral reveló que, por ahora, rechazaría alguna oferta de América Femenil de Liga Mx Femenil, explicando los motivos.

La goleadora, ganadora del Pichichi en la temporada 2017-2018 con Levante, señaló que, por el momento no aceptaría alguna oferta de América Femenil, debido al técnico Leonardo Cuéllar.

No jugaría en el América, tengo mucha dignidad y claro que no jugaría ahí”, declaró.

Charlyn Corral detalló que hace cinco años, cuando estaba en Selección Mexicana, tras el Mundial, ella dijo que debía haber muchos cambios, desde apoyar a jugadoras, mejorar viáticos, entre otras cosas, pero, aseguró que Cuéllar lo tomó a mal y la vetó del ‘Tri’ Femenil.

En una concentración, Corral contó que Cuéllar mencionó que ella estaba vetada porque dijo que hacían falta cambios, entre ellos el de entrenador. La jugadora también criticó que las cosas no se dicen de frente.

No me quedé callada y le dije mis razones por las que hablé, que no me refería solo al cambio de director técnico, debía haber más cambios”, contó.