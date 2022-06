Checo Pérez se disculpa por videos donde aparece ebrio y con otras mujeres

Sergio Checo Pérez ofreció disculpas por lo que consideró “una muy mala fiesta”, en las celebraciones por su reciente victoria en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Luego de ganar el domingo, en la que fue su victoria más importante desde que corre en Fórmula 1, Checo celebró en un yate con amigos y se viralizaron dos imágenes: una en la que se le ve tratando de bajar unas escaleras, aparentemente ebrio, y otra en la que abraza a una mujer que no su esposa.

Tras estas imágenes, Checo Pérez no negó sentirse culpable y aceptó la responsabilidad por no saber manejar las celebraciones.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello”, publicó el piloto de Red Bull en Instagram

Checo Pérez está casado con Carola Martínez, con quien tiene tres hijos, uno de ellos nacido recién en mayo de este año.

En su mensaje, Checo aclaró que se mantiene con su esposa y ahora se enfoca en el resto de la temporada de Fórmula 1:

“Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más de este tema que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia. Gracias”.