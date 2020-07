Checo Pérez soporta el dolor y saldrá cuarto en el GP de Hungría

Hungría.- Pese a asegurar el cuarto lugar de salida en el arranque del Gran Premio de Hungría de la Fórmula Uno, el mexicano Sergio Pérez no quedó contento la clasificación.

El buen ritmo del RP20 le permitió al piloto de Racing Point igualar, por sexta ocasión, su mejor posición en la parrilla de salida, con la que buscará su primer podio de la temporada.

No, no estoy tan contento con la calificación de hoy, pero creo que como equipo es un gran resultado. Ya viendo a mañana, espero que en la carrera podamos hacerlo mejor".

"Creo que es importante mantener buen momento, buen ritmo en la carrera y eso será clave para mañana. Creo que logré escapar con un buen resultado, fue una calificación muy problemática. Cuarto puesto es un gran resultado para mañana", comentó Checo.

Durante la clasificación, el piloto mexicano experimentó mareos y un dolor de cuello arriba del auto, por lo que se le vio un poco incómodo después de su actuación.

De mi parte pasó de todo durante la calificación. No me sentía al 100 por ciento físicamente, por alguna razón me empecé a marear durante la 'quali'. Estoy un poco tocado del cuello".