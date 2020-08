Checo Pérez vuelve con todo: saldrá cuarto en el GP de España

Barcelona.- Sergio Pérez, de Racing Point, largará en la cuarta posición en el Gran Premio de España este domingo.

El británico Lewis Hamilton consiguió la pole position, la 92 en su cuenta personal y luce como amplio favorito para ganar la justa en el Circuito de Barcelona-Cataluya.

Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá en la segunda posición de la parrilla y Max Verstappen (Red Bull Racing) en tercero.

Checo, quien registró un tiempo de 1.16.482, se había perdido las anteriores dos carreras en Reino Unido por haber dado positivo a Covid-19, por lo que su lugar fue ocupado por Nico Hülkenberg.

Es la segunda ocasión en que Pérez acaba cuarto, luego de hacerlo en el Gran Premio de Hungría.

Fue otro mal día para Ferrari, con Charles Leclerc noveno y Sebastian Vettel undésimo, a pesar de tener un nuevo chasis instalado. El cuatro veces campeón Vettel está soportando su peor comienzo de temporada desde 2008 y aún no ha terminado entre los cinco primeros de una carrera.

Tras el buen resultado de Checo Pérez en la calificación, el piloto tapatío se describió contento, aunque aún no al cien por ciento físicamente, tras recuperarse de Covid-19.

Sin embargo, al igual que ayer, Pérez reiteró que su condición física no es la idónea luego de dos semanas de inactividad debido al contagio que sufrió por coronavirus y que le hizo perderse el GP de Gran Bretaña y el GP del 70 aniversario de la F1 en Silverstone.

"Aunque el virus no me ha pegado fuerte, no me siento en mi mejor momento físicamente, pero creo que es importante regresar, estar mañana, espero no sufrir mucho con eso"