‘Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo’, asegura 'Chicharito'

Guadalajara, Jalisco.- Javier ‘Chicharito’ Hernández estuvo en Guadalajara, donde hizo una donación de 10 mil dólares a un orfanato, y habló sobre la depresión que tuvo, aceptando que le llegó “porque me cansé de no ser yo”.

Dirigiéndose hacia los menores, ‘Chicharito’ Hernández aceptó que tuvo depresión.

Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo; sí fui yo en ese momento, pero fue el yo que tenía el conocimiento de “ser yo”. Entonces, seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y quería llenar vacíos que tenía; lo que me llevó a la depresión fue tocar el fondo para aceptar que hay un vacío existencial que nunca voy a llenar”, declaró Chicharito.