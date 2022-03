‘Gracias por estar en mi vida’, dice 'Chicharito' a su novia Nicole

Los Ángeles, California.- ‘Chicharito’ Hernández acudió a la premiere de la serie ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dinasty’, acompañado de su novia Nicole McPherson y aseguró que agradece porque ella está en su vida.

Mediante sus Stories de Instagram, ‘Chicharito’ Hernández mostró el momento en el que fue fotografiado con Nicole McPherson.

Gracias por la invitación y gracias por estar en mi vida, Nicole McPherson”, detalló el futbolista de LA Galaxy.

Por su parte, Nicole McPherson mostró una foto en sus Stories, en la que se ve, sosteniendo la mano de ‘Chicharito’.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

También, Nicole mostró una foto “siendo ella”, comiendo palomitas y golosinas en la sala de cine.

En los pasados días, Nicole McPherson detalló que ‘Chicharito’ es un gran padre y respeta muchísimo a Sarah Kohan, madre de los hijos del futbolista.

El pasado fin de semana, Javier Hernández anotó gol con LA Galaxy ante New York City y el próximo partido del equipo de Los Ángeles será este sábado 5 de marzo ante Charlotte a las 6:30 de la tarde.