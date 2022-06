¡Insisten! Afición pide a “Chicharito” Hernández para la Selección Mexicana

Aunque la Selección Mexicana se llevó un triunfo 3-0 ante su similar de Surinam en su partido de este sábado, la afición insiste en que debe regresar Javier “Chicharito” Hernández al representativo tricolor ante la falta de un hombre de un gol.

Tras más de dos años sin estar presente con el equipo nacional, el nombre del atacante del Galaxy está sonando más fuerte que nunca. Lo que se notó en los seguidores que se dieron cita en el duelo disputado en Torreón, Coahuila.

Aquí se pudo ver en imágenes en redes sociales como varias personas de la fanaticada asistieron al Estadio TSM con su playera de “Chicharito” en el dorsal.

Si bien en la Selección Mexicana el delantero Henry Martín logró anotar el segundo tanto de la victoria, es notable que el conjunto que dirige Gerardo Martino le hace falta contundencia en la última línea de su equipo.

Incluso durante algunos lapsos del juego, la afición en el TSM se hizo sentir con gritos de “Chicharito, Chicharito”, para exigir su llamado.

En este sentido, el “Tata” Martino señaló que tiene una reunión pendiente con Javier Hernández para platicar y resolver algunas diferencias. Esta se haría en los próximos días de manera digital a través de la plataforma Zoom.

Sin embargo, el seleccionador de México reiteró que esto no garantiza que el máximo artillero del Tricolor pueda regresar a ser convocado.

“No cambió nada, hemos tenido un contacto, hará cosa de mes y medio, primero de forma escrita y luego verbal, lamentablemente no estuve dado de alta para viajar a Los Ángeles, seguramente la terminaremos teniendo vía Zoom, pero no marca nada más mas que una charla entre un futbolista y un entrenador, no hay que hacer ninguna especulación a partir de eso”, comentó Martino.