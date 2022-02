‘Si no quisiera estar en la Selección, ya me hubiera retirado’, dice 'Chicharito'

Los Ángeles, California.- Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a ser cuestionado sobre la Selección Mexicana y aseguró que si no quisiera estar, ya se hubiera retirado del ‘Tri’, y mencionó que debemos imaginar cosas ‘chin…’ como que el equipo tricolor puede ser campeón del mundo.

Si yo no quisiera estar en la Selección, ya me hubiera retirado de la Selección Mexicana; como jugador, siempre lo he dicho, como me enseñó mi abuelo, como me enseñó mi padre: ‘Si quieres ser jugador de la Selección, tienes que sobresalir en tu equipo y de tu país’, para poder ser llamado”, declaró ‘Chicharito’.