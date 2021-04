Vine a MLS para mejorar la liga, me molestó que EU no acuda a Tokio 2020; dice 'Chicharito'

Los Ángeles, California.- En entrevista para ‘Futbol Americas’ de ESPN con Herculez Gomez y Sebastián Salazar, ‘Chicharito’ Hernández señaló que le molestó que la Selección de Estados Unidos no esté en Tokio 2020 y que él llegó a la MLS, para de alguna manera, mejorar a la Liga de futbol.

Cuestionado por Sebastián Salazar sobre si México sigue siendo el ‘Gigante de Concacaf’, ‘Chicharito’ mencionó que no caerá en la pregunta, por lo que respondió diferente, y señaló que México sigue estando “pasos arriba” de Estados Unidos, mencionando que la Selección Mexicana sí acudirá a Tokio 2020, mientras que la Selección de las Barras y las Estrellas no lo hará.

Me molestó (la no calificación de Estados Unidos a Tokio 2020), porque me gustaría que los equipos juveniles se prueben a sí mismos en grandes etapas. En México, la manera en la que trabajan en selecciones menores es un poco mejor, ya que tenemos dos Mundiales Sub-17 y pelean por los primeros lugares. Creo que Estados Unidos está en el proceso”, declaró.

Chicharito también mencionó que la MLS tiene menos tiempo que la Liga Mx, pero ha estado mejorando rápidamente, agregando que tanto el futbol mexicano como el futbol de Estados Unidos están haciendo lo mejor posible.

Sobre su postura de molestia ante la no clasificación de Estados Unidos a Tokio 2020, Herculez Gomez le cuestionó si era así, a lo que ‘Chicharito’ se explicó.

‘Chicharito’ señaló que quería que tanto México como Estados Unidos estuvieran en Tokio 2020.

Cuestionado por Herculez Gomez sobre si el gol que hizo ante la Selección de Estados Unidos en 2019 será el último con la camiseta de la Selección Mexicana, ‘Chicharito’ reiteró que él no se ha retirado del ‘Tri’.

Espero que no (sea mi último gol en Selección), como he dicho, si no quiero ir a Selección Mexicana, me retiro. No me he retirado, solo necesito mejorar mi nivel y el año pasado fue uno muy malo para mí y LA Galaxy. En el primer momento que ya no quiera jugar con Selección, ustedes lo sabrán. Haré lo que esté en mis manos”, declaró.