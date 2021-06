‘No tenía pin… idea que Manchester me seguía’; dice 'Chicharito' y manda mensaje a Macías... y a Funes Mori

Los Ángeles, California.- En conferencia de prensa, Javier ‘Chicharito’ Hernández mencionó que él es la prueba de que todo es posible y cuando estaba en Chivas, no tenía “pu… idea” de que Manchester United lo seguía. También mandó mensaje a JJ Macías… y a Rogelio Funes Mori.

‘Chicharito’ Hernández fue cuestionado sobre qué mensaje le daría a JJ Macías, ahora que jugará en el futbol de Europa, a lo que el futbolista de LA Galaxy mencionó que él no se considera importante para dar consejos sobre lo que haga Macías con su vida.

El delantero mexicano añadió que se debe entregar todo, ya que no se sabe quién puede estarte viendo.

Cuando digo que uno nunca quién te está viendo, es la oportunidad; a lo mejor te está viendo, si estás listo o no para que se te presente. Siempre hay que entregarlo todo, como si no existiera mañana, porque uno nunca sabe, yo no tenía ni la más pin… idea de que Manchester United me estaba siguiendo desde Chivas”, dijo ‘Chicharito’.