'Caí en depresión profunda, me veo en Catar 2022'; dice 'Chicharito' a Sergio Dipp

Los Ángeles, California.- En entrevista con Sergio Dipp, ‘Chicharito’ Hernández habló sobre la Selección Mexicana y aseguró que si algunos compañeros tienen problema con él, lo hablen de frente; también que sí se ve en el Mundial de Catar 2022 y que entró en una depresión.

El primer tema que tocó Javier ‘Chicharito’ Hernández fue el de Rogelio Funes Mori, señalando que el jugador de Rayados no tiene la culpa de que él no haya sido convocado a Selección Mexicana, y le escribió mensaje al delantero. Anteriormente, ‘Chicharito’ le deseó suerte en el ‘Tri’.

Posteriormente, ‘Chicharito’ Hernández contó que se sorprende cuando escucha que se ha llevado mal con sus compañeros en Selección Mexicana, asegurando que no es así, pero pidió que si uno de ellos tiene problemas con él, se lo digan de frente.

No he tenido problema con nadie, pero tampoco he tenido problemas para decirles lo bueno, pero tampoco me he callado mi opinión si no estoy de acuerdo. Si en la Selección hay compañeros, en su momento, en su pasado, que tienen problemas, me encantaría que me buscarán que me lo dijeran de frente, como yo lo he dicho de frente”, declaró ‘Chicharito’.