¡Se va dolido! ‘Chicharito’ tuvo un gran torneo, pero Galaxy queda eliminado

“Chicharito” Hernández se fue con una mezcla de sensaciones este domingo, luego de marcar un doblete y firmar una de sus mejores temporadas, pero con la amargura de que su equipo el Galaxy no consiguió clasificar a los playoffs de la MLS.

El equipo de Los Ángeles necesitaba ganar para seguir con vida esta temporada cuando se enfrentaron al Minnesota United, sin embargo, se fueron rápidamente dos goles abajo en el marcador.

Si bien descontaron y el mexicano marcó el empate 2-2 con su primer tanto de la tarde, en el segundo tiempo nuevamente se pusieron en desventaja. Aquí otra vez el “Chicharito” movió las redes con un espectacular remate, para su doblete y el 3-3 definitivo, pero que acabó con las aspiraciones de su equipo.

Con esta anotación, Javier Hernández llegó a 17 goles en la temporada, una cifra muy considerable, ya que se ubicó entre los tres mejores anotadores de la MLS, a pesar que se perdió muchos partidos por una grave lesión.

“No estoy frustrado, estoy dolido, muy dolido…Tenemos que aprender, estas son las lecciones que, como seres humanos, no queremos experimentar. Cuando no hay garantías, es difícil darlo todo, pero eso hicimos como equipo, como la familia que somos. Teníamos un sueño, un objetivo y no se cumplió. Es una dolorosa, pero importante lección y hay que seguir adelante”.