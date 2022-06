'¡Madre mía!'; 'Chicharito' entrena con los Minions

Los Ángeles, California.- ‘Chicharito’ Hernández ahora se dedicó a ser técnico… de los Minions.

Mediante su cuenta de Instagram, ‘Chicharito’ Hernández mostró cómo le fue practicando futbol con los Minions, debido a que enfrentarían al equipo dirigido por el actor Steve Carell.

En el entrenamiento, Steve Carell aseguró que iban a vencer al equipo rival, en el que ‘Chicharito’ buscó enseñarles a los Minions a jugar futbol, pero no lo consiguió.

Miren, amigos. Es fácil”, les decía ‘Chicharito’ dominando el balón, pero sus pupilos no lograron el objetivo. “¡Madre mía!”, añadió el futbolista de LA Galaxy.

'Chicharito' entrenando con los Minions

Finalmente, ‘Chicharito’ aceptó que su equipo no tenía posibilidad de ganar, a lo que Steve Carell le comentó que los Minions podrían sorprenderlo. Finalmente, el futbolista se tomó una foto, junto con los colaboradores de Gru, personaje que el actor hace la voz para los filmes de ‘Mi Villano Favorito’ y el que vendrá próximamente: Minions: The Rise of Gru.

‘Chicharito’ Hernández también anunció que ya regresó a entrenar con LA Galaxy, tras su viaje a Londres, Inglaterra, y el siguiente partido del equipo en la MLS será este sábado 18 de junio ante Portland Timbers a las 4:00 de la tarde en el Dignity Health Sports Park.