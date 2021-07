‘La decisión de continuar está en ti’; 'Chicharito' no puede contener llanto en entrenamiento

Los Ángeles, California.- ‘Chicharito’ Hernández no ha jugado con LA Galaxy en el pasado mes, pero ha seguido entrenando por su cuenta y en un video, mostró que no todo ha sido fácil y en uno de sus entrenamientos no pudo ocultar el llanto.

Haciendo flexiones con los brazos, bajo el mando de Roydian Chan, ‘Chicharito’ no pudo ocultar las lágrimas, por lo que recibió un abrazo de su entrenador.

Todos siempre pasamos por momentos complicados, por situaciones difíciles y está en uno tomarlo como algo negativo o bien aprovechar y verlo como gran motivación para dar el 100%. La decisión de continuar y seguir está en ti”, escribió ‘Chicharito’.

Desde el pasado 26 de junio, cuando marcó dos goles a San José Earthquakes, ‘Chicharito’ no juega con LA Galaxy, debido a una lesión en la rodilla derecha. En la presente temporada, Hernández Balcázar ha marcado diez goles.

El próximo partido de LA Galaxy en MLS será este viernes 30 de julio a las 9:00 de la noche en el Dignity Health Tennis Center.