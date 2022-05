‘Muy duro estar lejos de ellos’, 'Chicharito' llora por sus hijos Noah y Nala

Los Ángeles, California.- En entrevista con Jorge Ramos, el futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández no pudo contener las lágrimas cuando fue cuestionado por sus hijos Noah y Nala, asegurando que ha sido muy duro el estar lejos de ellos.

Cuestionado por Jorge Ramos sobre lo difícil que es que el jugador de LA Galaxy esté lejos de sus hijos Noah y Nala, ‘Chicharito’ aseguró que sí lo es.

Estos dos años, la gente, no lo he mostrado, pero ha dicho y ha hablado de que soy mal padre, cuando no tienen ni idea, porque no he posteado nada, entonces, ¿cómo van a saber que soy buen padre o un mal padre?”, declaró ‘Chicharito’.