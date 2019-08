'Chicharito' pide a Sarah Kohan mayor esfuerzo para blog y le enseña español

Londres, Inglaterra.- 'Chicharito' Hernández no está contento del todo con su esposa Sarah Kohan, pero no por temas personales, sino que cree que no apoya con grabaciones para el videoblog Naked Humans y se lo hizo saber en el reciente episodio, donde también le enseñó a hablar en español.

'Chicharito' le dijo a su esposa que siente que ella no cree en Naked Humans de manera profunda, pero como respuesta, Sarah Kohan le aseguró que sí cree, pero no tiene tiempo, porque tiene que cuidar a Noah.

Aunque no tengamos tiempo para grabarnos y decir algo frente a cámara, estoy acostado”, dijo 'Chicharito'.

El jugador cuestionó a su esposa, porque nunca pregunta sobre cuántos seguidores tiene el canal, cuántas visitas tienen los episodios o qué hará para el videoblog, diciéndole que hay formas de estar interesada en Naked Humans.

Por su parte, Diego Dreyfus le comentó que ve que no está interesada en Naked Humans, porque no hay “clic”, pero aceptó que su vida se complicó, porque ya es mamá, aunque también le recomendó hacer otras actividades para poder adaptarse.

En el video, Sarah Kohan tuvo participación más activa, al lado de Noah y 'Chicharito', e incluso el jugador le enseñó a hablar en español.

Dentro de las frases que le enseñó 'Chicharito' a Sarah fue “Hola, ¿cómo estás?”, “Este perro tiene hambre”, “Ferrocarril”, “Diaria”, “La porción diaria es 555”, que ella dijo, con dificultad.

'Metí gol, tengo sensaciones positivas'

Tras el partido que tuvo West Ham ante Brighton. 'Chicharito' habló ante la cámara, señalando que empataron a un gol y que él fue el anotador del tanto para West Ham.

Metí gol, tengo sensaciones positivas, buenos resultados. Me siento bien, un poco cansado, tengo hambre, pero estoy feliz”, declaró.

'Chicharito' también declaró que está emocionado, tanto por lo que pasa en la cancha, como lo que pasa en el exterior, ya que se siente pleno y declaró que ama a todos.

El jugador mexicano también declaró que el primer gol de la temporada con West Ham fue dedicado para su hijo, 'el cachetón', Noah.