'Chicharito' presume 'six-pack', llora y manda mensaje a medios

Londres, Inglaterra.- 'Chicharito' Hernández sigue con su nueva faceta como youtuber y en el nuevo video de 'Naked Humans', el jugador del West Ham, mandó un mensaje a medios, presumió que bajó de peso, lloró y fue llevado al límite por su amigo Diego Dreyfus en el entrenamiento.

En su primer mensaje, habló sobre el video que hizo con Diego Dreyfus, donde habló sobre su narrativa, mandando mensaje a los medios de comunicación.

La mayoría, no todos, solo toman lo que quieren tomar y crean novelas con ella. Dicen cosas que no dije o que sacan de contexto, por eso hicimos esa charla”, comentó.

El jugador también mostró que ya bajó los siete kilos que subió en sus vacaciones en Italia, presumiendo 'six-pack', señalando que sigue de vacaciones, pero trabaja duro. Asimismo, Hernández exhibió su lado vulnerable.

Hablando con Diego Dreyfus, su amigo le dijo que en el video lo interrumpió, porque quiso ir al grano, pero 'Chicharito' no ocultó su tristeza y comenzó a llorar, señalando que es difícil lidiar con la prensa en México.

Es muy difícil, porque la gente de televisión no lo entiende, no todos son comunicadores, él es un jugador de futbol y no tiene porque comunicar algo, pero algunos solo hablan de la vida personal de los demás”, comentó Dreyfus.