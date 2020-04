‘Chicharito’ recuerda cómo se enteró que iba a llegar a ManUtd; ‘Soy competitivo’, dice

Los Ángeles, California.- En la entrevista con el conductor de ESPN, Sergio Dipp, Javier ‘Chicharito’ Hernández contó cómo fue que se enteró que lo quería Manchester United.

‘Chicharito’, hoy jugador de LA Galaxy, jugaba con Chivas en 2010, cuando su papá Javier Hernández le comentó que los ‘Red Devils’ lo querían.

No ma… jefe. Me estás cotorreando. Una noche estaba jugando videojuegos con el Club, con (Wayne Rooney), ¿y me dices que el club me quiere? No es verdad, imposible”, comentó.