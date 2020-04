'Chicharito' reflexiona y responde a quienes lo criticaron por cuenta de Amazon

Los Ángeles, California.- Estando con su esposa Sarah Kohan, en el nuevo capítulo de ‘Naked Humans’, ‘Chicharito’ Hernández respondió a aquellos que lo criticaron por su publicación de su cuenta bloqueada en Amazon.

Tras su reflexión sobre la cuarentena, ‘Chicharito’ se dirigió hacia las personas que lo criticaron por su publicación de su cuenta en Amazon.

Mucha gente me criticó por lo de Amazon, pero (mi publicación) fue porque dependemos de la compañía y de otras de entregas, para cuidar al próximo bebé, a Noah y a nosotros”, declaró

El jugador de Galaxy aseguró que no buscan arriesgar a nadie a ir al supermercado, porque buscan ayudar y pidió a sus seguidores no ser egoístas. El futbolista añadió que solo han salido para ir al médico.

También, Chicharito habló sobre varias reflexiones que ha tenido en esta cuarentena y aseguró que hay muchas personas que no se pueden quedar en su casa, por su trabajo, del que dependen.

Personas que se pueden quedar en casa, quédense y si podemos ayudar a otras personas, cualquier tipo de ayuda, sería bueno y podríamos comenzar sin excusas”, declaró.

Chicharito añadió que todos dependemos de todos y considera que la situación está enseñando, en su perspectiva, que cuando las personas creen que no ayudan, a veces sí lo hacen y un ejemplo es quedarse en casa ante la pandemia por COVID-19.

Sarah Kohan también habla sobre cuarentena

Cocinando un platillo con pasta y tomate, Sarah Kohan dio su comentario sobre la cuarentena, asegurando que está un poco asustada y considera que todo volverá a la normalidad hasta septiembre.

Sarah Kohan lamentó que las personas no siguen las reglas y no se queden en casa, cuando pueden, porque siguen saliendo.

“Creo que si todos se quedarán en casa por tres semanas completas y tuviéramos comida para ese tiempo, podríamos salir de la situación”, declaró.

Sarah añadió que sabe que no es posible no salir, porque hay personas que necesitan salir por su trabajo y al hospital, declarando que el mundo no se detiene por el virus.

En el capítulo también hablaron sobre el bebé que está esperando Sarah y que será hermano o hermana de Noah.