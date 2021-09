‘Es una recompensa a tu esfuerzo; si no se da, la vida sigue’, dice 'Chicharito' sobre el 'Tri'

CDMX.- En conferencia de prensa, ‘Chicharito’ Hernández fue cuestionado sobre la Selección Mexicana y el futbolista de LA Galaxy señaló que ir al ‘Tri’ es recompensa al esfuerzo, pero si no se da su llamado, la vida continúa.

Aceptando que tiene mucho tiempo sin ir a la Selección Mexicana, desde septiembre de 2019, ‘Chicharito’ Hernández señaló que él siempre le desea lo mejor al equipo tricolor e intentará hacer lo mejor para volver a ser llamado.

Javier Hernández mencionó que ahora está enfocado en su vida, su rutina, el día a día, así como los proyectos fuera del futbol y sus hijos.

Sé que desde que debute, como me lo enseñó mi abuelo, me lo enseñó mi padre, que obviamente le debes al 100 a tu equipo y que la Selección siempre es un plus y es un extra, es como una recompensa a tu esfuerzo y a tu trabajo, y que si se da, bienvenido sea, y si no, también tienes que seguir trabajando y la vida sigue”, declaró ‘Chicharito’.