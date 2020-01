¿Chicharito y Carlos Vela en América? Miguel Herrera los consideró

En el programa ‘Línea de 4’, el técnico Miguel Herrera habló sobre la posible llegada de ‘Chicharito’ Hernández a LA Galaxy de la MLS, señalando que lo consideró para América, así como al delantero Carlos Vela.

Cuestionado por Alejandro de la Rosa sobre si le hubiera gustado ver a ‘Chicharito’ en América, Miguel Herrera declaró que sí.

Siempre me ha gustado ‘Chícharo’, siempre ha sido un jugador importante”, declaró Herrera, señalando que ahora América tiene delanteros.

Herrera señaló que buscaron a ‘Chicharito’ y tocaron la puerta, añadiendo que también pensó en Carlos Vela, delantero de Los Ángeles FC.

¿Si le vamos a tocar la puerta a Chicharito? ¿Por qué no? Pensamos en Vela, pensamos en todos, pensamos en jugadores importantes”, añadió.

Miguel Herrera también compartió que cuando dirigía a Tecos, pudo haber tenido a ‘Chicharito’ Hernández en el equipo, así como a Marco Fabián.

No los quieren allá. Yo los pongo. Si no los quieren en Chivas, porque no les están dando tanta ‘bola’, yo los pongo acá, prestados y se regresan a Chivas”, declaró.