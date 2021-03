Guadalajara, Jalisco.- Cuestionado sobre si se arrepiente de haber dicho que Club América no tenía identidad y de lo que dijo previo al Clásico, el defensa de Chivas, Antonio ‘Pollo’ Briseño señaló que no, y aseguró que está para “aguantar los ma…”.

En conferencia de prensa, ‘Pollo’ Briseño señaló que está para dar la cara, tras el Clásico, cuando fue cuestionado sobre sus declaraciones.

Si me preguntabas si América me espantaba, claro que no espantaba. En lo personal, a lo mejor se confundieron mis palabras, no sé. Creo que Chivas tiene una identidad, es mi punto de vista, no pasa nada”, declaró ‘Pollo’ Briseño.