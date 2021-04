Pepe Mel casi fue técnico de Chivas… en dos ocasiones

Guadalajara, Jalisco.- El técnico español Pepe Mel contó que estuvo a punto de ser técnico de Chivas… en dos ocasiones.

En entrevista para TUDN, Pepe Mel aseguró que fue contactado en dos ocasiones por Jorge Vergara (QEPD) para tomar a Chivas, pero no se concretó su llegada. La primera ocasión, en 2014, el técnico decidió tomar a Betis.

He estado dos veces reunido con la familia Vergara, dos veces en diferente tiempo. La primera no se pudo dar porque, al final, se metió Betis y acabé en el club de mi vida, donde he sido futbolista muchos años y entrenador por seis temporadas”, declaró.