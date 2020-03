‘Me puse a disposición’, Almeyda revela que habló con Tena

CDMX.- En entrevista para Futbol Picante, el ex técnico de Chivas y ahora DT de San José Earthquakes, Matías Almeyda reveló que tuvo una charla con Luis Fernando Tena y aseguró que está a disposición.

Cuestionado por Mauricio Ymay sobre la llamada, Matías Almeyda aseguró que no fue para detalles de jugadores o para alguna ayuda, sino porque quiso responder, ante los comentarios positivos que hizo Tena, cuando fue presentado como técnico de Chivas.

No he tenido chance de conocerlo y desde ahí, le devolví el llamado, evidentemente me puse a disposición para lo que sea, pero Luis Fernando Tena tiene mucho más experiencia que yo”, declaró Almeyda.