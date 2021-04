'No lo vería mal', dice Eduardo Varela sobre Miguel Herrera como DT de Chivas

CDMX.- En ‘Cronómetro’, con David Faitelson, el analista Eduardo Varela señaló que ‘no vería mal’ ver a Miguel Herrera como director técnico de Chivas.

Me parece que tiene todo el sentido, (Miguel Herrera) tiene el currículum, tiene experiencia y lo más importante: con eso le das al americanismo donde más le duele y además, compones algo que, lamentablemente, Vucetich no está haciendo. No lo veo nada mal, no me importa lo de la historia”, declaró Varela.