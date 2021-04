‘Oribe ya no está para Chivas”, le dicen en Fox Sports y Peralta responde: ‘Siempre he dado lo mejor’

El tercer triunfo de Chivas en el Guard1anes 2021 no sólo fue significativo para el equipo sino también para Oribe Peralta, quien volvió a tener minutos después de tres meses de ausencia en la institución que, señaló, ya le ofreció un puesto directivo cuando se retire.

El “Cepillo” jugó 18 minutos en el partido en el que el Rebaño Sagrado venció a Xolos el sábado pasado, aunque esto no ha sido suficiente para el delantero que reconoció estar en deuda con el escudo del cuadro tapatío.

“A mí me trajeron para rendir deportivamente, está claro que no he tenido la participación que quisiera pero sí quiero dejar claro que siempre he dado lo mejor de mí buscando los objetivos que se plantean como grupo. Aún me siento en deuda con el equipo porque no he aportado lo suficiente dentro de la cancha”, señaló en la conferencia de prensa que protagonizó este lunes.